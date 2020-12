Marion LEPRUN

Titulaire d'un Master 2 en Ingénierie de la Formation d'Adultes, je serais très intéressée d'entrer en contact avec des conseillers formation, responsables formation, ingénieurs formation, responsables RH, chargés de communication, etc...



Après une expérience d'un an en OPCA, je suis actuellement Conseillère Formation et chargée de communication et d'ingénierie pédagogique dans un organisme de formation spécialisé dans le BTP.



Mes compétences :

Formation continue

Travail en équipe

Ecoute

Gestion administrative

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Communication

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Adobe InDesign

PAO