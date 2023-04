Marion MARION (ZANGER)

La société EST MANAG'CONCEPT est une société de conseils en Gestion d‘entreprise en France et en Allemagne

Est Manag'Concept est expérimenté dans les domaines de la logistique, du management de personnel, de l‘optimisation des process d‘entreprises et de la direction de projets.

Votre consultant compétent dans l‘industrie et le commerce sur Haguenau.



Est - Manag' – Concept et son réseau d‘entreprises vous permettent de tout mettre en oeuvre pour vous permettre une efficience dans les domaines de l‘organisation.



Stratégie de la logistique



Analyse et optimisation de la valeur ajoutée dans la chaîne logistique.

Un avenir grâce à un management d‘innovation dans le domaine de la logistique.

Notre prestation de service inclue :

Des conseils neutres et confidentiels après analyse complète.

Identification du potentiel d‘amélioration.

Mise au point d‘actions Alternatives.

Prise en compte des différents aléas dans l‘entreprise.

Estimation des actions alternatives, des actions réussies et évaluation des risques potentiels. Les actions alternatives vous permettrons d‘accroître la valeur de votre entreprise.

Mise en place de plan d‘action avec les clients et les collaborateurs.

Contrôle d‘efficience après la mise en place du plan d‘action.

Possibilités de développement ultérieur en contrôle continu.

Est Manag'Concept et son réseau international de personnel qualifié, pouvons vous conseillez dans toutes branches d‘activités.



Nous sommes des entrepreneurs indépendants forts d‘une longue expérience dans l‘élaboration de projets et de consulting.



Bien que notre profil d‘expérience soit global, notre lieu de travail est au coeur de la structure du client.



Est-Manag-concept vous propose ses services en matière de création visuelle et impression sur tous supports. Mais aussi en routage de documents, créations de logos etc...

Une équipe de designer là pour vous permettre de bien vous identifier.





Plus de 20 ans d'acquisitions professionnelle en tant que responsable de production, de logistique, de gestion de personnel et de responsable de projet dans un environnement d‘entreprises internationales et de production en Flux tendu.

Quelques années dans le routage et l'impression notamment ainsi que la reliure.



Activités annexes : Vente de cartouches d'encre surArray et vente d'objets publicitaires, a personnaliser ou non.



Vous avez un besoin téléphonez nous au 06.89.31.14.39.











Mes compétences :

Gestion de personnel

Management

Organisation logistique