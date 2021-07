Marion MAUREL

Après une expérience de chef d'équipe en production, je fais aujourd'hui partie du service qualité D'Aucy Long Life et j'interviens sur l'ensemble des conserveries du groupe Eureden dans une démarche d'amélioration continue et le suivi de la fabrication des légumes appertisée. Organisée, méthodique et dynamique, mes expériences dans divers domaines IAA (laiterie, panification, plasturgie et les légumes) ont renforcé ma formation initiale.



Mes compétences :

Qualité

Informatique

Normes Qualité

Production industrielle

Dynamique rapide

Normes iso

Organisation du travail

Faculté d'apprendre rapidement

faculté d'adaptation et de dialogue

Qualités rédactionnelles

Rigueur et persévérance

Métrologie

Sertissage

Stérilisation