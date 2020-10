Marion RIGAUX

Polyvalence et adaptabilité caractérisent mon profil.



Polyvalence d'abord puisque les postes occupés m'ont permis de mener à bien des missions en communication interne, communication institutionnelle, communication RH, mais aussi en e-marketing, marketing opérationnel et e-commerce... J'aborde ainsi presque toutes les facettes du métier marketing opérationnel / communication.



Mon adaptabilité ensuite, car j'ai travaillé aussi bien dans une entreprise privée, une association humanitaire et une entreprise publique, en France, aux Pays-Bas, en Australie et au Cambodge.



Mon parcours riche en aventure m'amène aujourd'hui à développer l'export pour une société en pleine croissance. J'exploite ainsi mes qualités de réactivité, d'adaptabilité et de polyvalence, dans un environnement en constante mouvance.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

E marketing

E- Marketing

E-Marketing

eMarketing

Éthique

Evénementiel

Internet

Marketing

Marketing internet

Marketing on line

Marketing opérationnel

Mode

Responsable communication

Textile

Tissus