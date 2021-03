Marion SAUGET

Diplômée du titre de Responsable d'Etablissement Touristique, je suis à la recherche d'un emploi d'assistante de direction.

Je possède aussi, un Master Sport et Territoire mention Aménagement des Equipements Sportifs et de Loisirs et le BAFD, j'ai une polyvalence intéressante dans les secteurs du tourisme, du loisir, du sport et de l'animation.

Je suis intéressée par des projets et des emplois en étroites relation avec ces quatre secteurs. Et plus particulièrement gérer un centre d'hébergements et organiser des séjours sportifs et touristiques aussi bien pour des écoles, des associations, des entreprises que pour des particuliers.



Mes compétences :

Audit de territoire

Equipements sportifs

Animation

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Étude de marché

Communication

Développement durable

Internet

Microsoft Office