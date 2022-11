Marion SAVEL

Eté 2012, j'ai découvert le secteur de la banque abordé partiellement au cours de mes études que j'ai d'abord axées sur un secteur économique et social.



Cette première approche m'a permis de creuser les fondations de mon projet professionnel.

La confirmation s'est faite chez Bpifrance Financement. Au cours de cette expérience, j'avais un contact régulier avec les organismes bancaires et j'ai apprécié cette collaboration.



Après un passage en 2015 dans le secteur de l'assurance, je suis aujourd'hui convaincue que mon projet professionnel prendra effet en qualité de conseillère clientèle en banque et en assurances.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

OpenOffice

Microsoft PowerPoint