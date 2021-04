Marjel Nicolas DREVET LOVELL

Titulaire dune Licence + 1 en sciences humaines, option Psychologie, l'équivalent d'une Maîtrise, soit un Bac +4, jai eu a occupé, très rapidement, des postes relatifs à ma formation secondaire deuxième degré (Lycée) et à ma formation universitaire.



Aussi, ai-je été employé à Schékinah Magazine en qualité de rédacteur, où jai, à mon actif, signé plus de dix articles entre 2016 et 2017. Dans cet intervalle dannée, jai été promu, dabord en poste dassistant rédacteur en chef; ensuite, en celui dassistant ressources humaines entre 2017 et 201, dont les principales tâches ont été assurées étaient celles relatives à la gestion opérationnelle et administrative. L'effectif de mon équipe à digérer s'élevait à dix (10) personnels. Organiser les procédures et formalités légales en matière de recrutement, rédiger et traité les courriers administratifs, faisaient également partie de mes tâches.



Par ailleurs, jai aussi développé des compétences en gestion de projet, en orientation professionnelle et en droit du travail, notamment en la loi HOADA, en travaillant comme bénévole au Cabinet de lAide à lEmploi, à lInsertion Professionnelle et lAssistance Juridique, en sigle CAEIPAJ.



Jouissant des compétences dans les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), dune bonne élocution, des capacités rédactionnelles et dune grande adaptabilité, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaboration.