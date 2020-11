Marjorie CARDOT

Femme de missions, passionnée par les challenges liés à la création et au développement commercial notamment à l'international je suis disponible pour discuter avec vous de vos projets.



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

- Repositionnement d'image de Marque

- Gestion de projet: Stratégie Marketing, Web, Réseaux Sociaux et Communication

- Collaborer au choix et mettre en place les modalités de développement international (Accords de franchise, de distribution ou de représentation…)

- Sélectionner et participer aux salons professionnels Français et Internationaux

- Coordonner et animer les équipes de ventes (Agents, Distributeurs, Partenaires franchisés, Succursales…) et ADV



GESTION COMMERCIALE ET DE RÉSEAU

- Elaborer la politique commerciale selon la zone géographique

- Prospecter des clients potentiels, identifier de nouveaux partenaires (Master franchisés, Développeurs, Agents commerciaux, Distributeurs…)

- Animer et former le réseau de partenaires (Formation produit, Merchandising, Analyse chiffrée et Plans d’action…)

- Contribuer à l'adaptation des produits aux spécificités locales

- Collaborer à la mise en place d'une politique de communication à l'international (Communication groupe, Marketing opérationnel, Relations presse, Attachée de presse…)



Intervenant extérieur à l'Université Aix Marseille depuis 2008, j'apprécie de pouvoir transmettre mes connaissances pratiques des métiers de l'export notamment sur l'Internationalisation par la Franchise.



Mes compétences :

Franchise

Marketing

International

Communication

Distribution sélective

Réseau Social

Luxe

Gestion de projet

Community management

Retail

Business Developer

Management