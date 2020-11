« Les RH ? On ne sait pas ce quils font ! Ils ne sont là que pour recruter ou licencier ! » Voici le genre de paroles quon peut entendre au détour dun couloir ou lors dune discussion entre amis.

Mais en tant que membre de ce groupe si mystérieux , je suis convaincue quil sagit en fait dune fonction clef de lentreprise, sur laquelle on peut sappuyer quon soit Directeur ou tout jeune collaborateur.



Comment ai-je été convaincue ? RH depuis 5 ans, jai conseillé les managers et collaborateurs sur leurs problématiques quotidiennes et ai pris en charge les domaines clefs de la fonction, toujours dans le respect de la législation et des règles internes : recrutement, formation, GPEC, gestion administrative et mobilité internationale. Jai supervisé des projets RH, dispensé des formations (en anglais et français) et sensibilisé grâce à la communication interne et externe. Je me suis davantage formée en paie et ce toujours avec le sourire !



Mais que retenir de moi ? Jai 5 ans dexpérience en RH, notamment sur des postes généralistes, je parle anglais couramment et je suis disponible immédiatement. Je recherche aujourdhui un poste de Chargée de mission RH ou Chargée de RH dans la zone toulousaine (31) et ses environs (CDI, CDD ou intérim).

Vous souhaitez en savoir plus ? Nhésitez pas à me contacter au 06 27 83 73 06, à ladresse mail marjory.ramondou@gmail.com ou par message LinkedIn. Je serais ravie déchanger avec vous sur mon parcours et mes aspirations !