Mark MILLER-ELOIT

Juriste expérimenté.



Partenaire du business, propose des solutions et obtient des résultats concrets, alliant approche pratique et réflexion stratégique.



Axé sur la simplification et l'optimisation des processus juridiques au sein de l'organisation.



Support dynamique apporté aux équipes opérationnels sur des projets transversaux.



Fiable, ouvert d'esprit, capable d’écouter et de communiquer efficacement.



Présentations à la Direction et formation du personnel sur divers sujets.



Délégué à la protection des données (« DPO »). Également responsable des questions de conformité au niveau mondial.



Forte expérience internationale et trilingue en anglais, français et espagnol.



Expertise reconnu dans le secteur des médias et du sport.



Double titre d’Avocat, en France (au Barreau de Paris) et en Angleterre.



Mes compétences :

Gouvernance d'entreprise

Propriété intellectuelle

Délégué à la protection des données personnelles (

Affaires réglementaires

Fusions acquisitions

Conformité

Droit des affaires