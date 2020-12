Marlène CARTON

Assistante de direction, expérimentée, polyglotte.

Bilingue anglais et espagnol. (Notions d'italien).



De profil atypique, je me suis investie aussi bien dans des grands groupes tels Essilor, Thales, l'Agence Spatiale Européenne ou Warwick Hotels (où j'ai été binôme de l'assistante du Président) que dans des PME (cabinet d'avocats).

Mon parfait bilinguisme, mon adaptabilité, et ma rigueur me permettent de m'acquitter de mes tâches dans tous les milieux professionnels.



14/06/2013 : Business English Test validé par CENTRAL TEST. Résultat : 15,1/20 - Niveau : Utilisateur compétent -- Niveau avancé. Commentaire "Ce niveau correspondrait à un score supérieur à 945 au TOEIC (Test of English for International Communication)" soit plus de 18,5 sur 20, le score maximum étant de 990.



Expérience en interprétariat simultané français-espagnol (Essilor).