Marlene HERVÉ (LEMELLE)

Après plusieurs expériences professionnelles riches et variées, j'apporte désormais mes compétences à l'association Touches d'Histoire où j'occupe un poste polyvalent entre tâches administratives, logistiques et médiation culturelle.



Je souhaite à travers ce réseau garder contact avec toutes les personnes que j'ai pu côtoyer lors de mes différents postes et rencontrer toutes les personnes qui souhaiteraient échanger avec moi.



Mes compétences :

Gestion de projet

Accueil des publics

Enseignement

Communication interculturelle

Rigueur

Créativité

Polyvalence