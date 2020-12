Je m'appelle Maroine Rouine, j'ai 25 ans. Titulaire d'un BTS Management Des Unités Commerciales .

Grâce à ma formation et à mes différentes tâches, j'ai acquis des compétences commerciales et bancaires.



Par ailleurs mes expériences professionnelles m'ont permis de travailler de manière indépendant et de développer mon sens des responsabilités .



Actuellement en poste en tant que Gestionnaire Back-office au sein de la Société Générale, je cherche à valoriser mes compétences et prendre en charge d'autres missions.



Mes compétences :

Maitrise de Gantt Project

Maitrise de Pack Office

Maitrise de Sphynx

Esprit d'équipe

Service client

Vente

Réseaux sociaux

Banque

Microsoft Outlook

Sab

Back office