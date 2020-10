Marthe BESLUAU

Issue d'un double cursus Droit - Ecole de Commerce (SKEMA LILLE), je conçois mon métier comme un véritable accompagnement du chef d’entreprise dans toutes ses problématiques juridiques du quotidien.



J'interviens exclusivement en Droit Social, tant en conseil qu'en contentieux.



Je me tiens à votre disposition pour vous aider à encadrer tous vos projets, et faire en sorte que le Droit ne soit plus une contrainte pour votre entreprise, mais bien un véritable atout.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit des affaires

Droit commercial

Droit immobilier