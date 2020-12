Marthe Eliette NTOMETANE - LIOULT

Professionnelle de la gestion locative, j’ai acquis un certain nombre de connaissances et de savoirs faire dans le domaine juridique, commercial, de la gestion immobilière et du social auprès de mes précédents employeurs. J'ai toujours su mettre en avant mes qualités relationnelles, mon sens de l’écoute et de l’analyse, sans oublier mon dynamisme au cours des différentes missions qui m'ont été confiées.

Ces acquis sont le fruit de ma personnalité et mon expérience professionnelle dans diverses fonctions: commerciales, managériales et administratives, où le sens du relationnel, de l’initiative et de l’exigence ont toujours été et restent les fils conducteurs.

Je recherche un poste épanouissant par le contact avec les autres, le challenge de la négociation, la volonté de convaincre, d'informer, de mieux comprendre notre environnement, le souci de répondre présent dans la gestion quotidienne d'une entreprise.

Je me tiens à votre disposition dans la perspective d’une collaboration efficace et entièrement partagée, pour la réussite de toute l'équipe