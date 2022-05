Martin CULIÉ

Après avoir obtenu un BTS dans le domaine de la domotique je me suis dirigé vers une classe préparatoire ATS afin d'accéder à une école d'ingénieur.



Je suis actuellement en école d'ingénieur à Angers à l'ESAIP, une école spécialisée dans le domaine de la Sécurité, l'Environnement et la Prévention des risques.



Dans le cadre de ma formation je suis amené à effectuer plusieurs stages, je suis donc à la recherche d'une entreprise française ou étrangère pouvant m'accueillir pour une période de un mois de préférence au mois de juillet.



Dynamique, motivé et toujours enclin à découvrir de nouvelle expérience je suis impatient de pouvoir vous montrer mes compétences et de vous faire partager mes connaissances.



Mes compétences :

Autocad

Archiwizard

Conduite de nacelles