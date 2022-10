Martina PULVER

MapConsult propose de l'accompagnement professionnelle aux managers et gestionnaires dans leurs efforts de bien gérer leur projets ou leur unité d'organisation.



Nos atouts sont

- une grande expérience de mobilisation et modération des grands et petit groupes

- une capacité analytique développé en matière des organisations et systèmes

. une sensibilité interculturelle pour tout sujet managérial

- une flexibilité extraordinaire en intervention

- une expertise approfondie en matière de comportement dynamique des groupes

- une curiosité humaine insatiable



Mes compétences :

Gestion d'équipes multi-culturelles

Communication Inter-culturelle

Gestion de Changement

Animation des Ateliers Internationaux

Coaching professionnel

ONG

Change management

Dynamique de groupe

FMCG