Martine ANDRE

J'occupe un emploi en tant que assistante administrative et commerciale sur la région Ille-et-Vilaine.



MES COMPETENCES



• Bonne maîtrise de l'outil informatique :

> Word, Excel, Powerpoint

> Messagerie électronique

> SAGE CRM



• Méthodique et organisée, sens des priorités et réactivité.



• Aisance relationnelle et bonne expression orale:

relation clientèle par le biais de salons professionnels / prise de contacts.



• Mise à jour de l'annuaire collaborateurs du site interne de l'agence.