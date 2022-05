Martine BINARD

Professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la gestion, j ai une solide expérience au sein d'une entreprise multi nationale spécialisée dans la fabrication d'emballages.



J ai mené plusieurs projets d'organisation et de développement comptable tels que la mise en place de la comptabilité générale et analytique sur le logiciel SAGE. j'ai travaillé sur SAP et effectué le reporting mensuel sur HYPERION.



Interlocutrice auprès du service des impôts et des commisaires aux comptes, je réalise toutes les opérations comptables jusqu'au bilan via CEGID. Je participe avec la Direction du site à l'élaboration et le suivi des budgets annuels.



Titulaire d'un diplôme de tutorat, j'encadre une équipe de comptables et j aime communiquer mon savoir aux stagiaires pour l'obtention de leur diplôme.



Autonome, rigoureuse et organisée, mon expérience me permet de prendre rapidement la responsabilité d'un service comptable ; je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP R/3

Microsoft Word

Microsoft Excel

US GAAP

Reconciliations

Hyperion

Zadig vision

SAP