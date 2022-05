Martine DALLOZ

Après 16 années d’expérience alliant le développement commercial, le conseil en ressources humaines et la gestion globale d’une activité, je souhaite donner un nouvel essor à ma vie professionnelle tout en conservant l'écoute, le conseil et l'accompagnement.

Pendant une année, je suis une formation intensive au sein de l'école Euronature, agréée Fenahman pour exercer le métier de Naturopathe.

La naturopathie a pour but de conserver la santé et/ou de la retrouver à l’aide de moyens naturels.

En 2012, j'intègre une des herboristeries de Paris. Nombreux sont ceux et celles qui se soignent ou qui complémentent leur traitement par les plantes (que ce soit par des tisanes, des teintures mères, des huiles essentielles, des oligo élements .....). J'ai conseillé, orienté sur des maux des plus bénins aux plus complexes. En parallèle, afin de finaliser mon diplôme, j'ai travailler sur mon mémoire dont le sujet est "Le vin et la santé", un conseil, privilégiez les vins en biodynamie (éviter même le bio), n'hésitez pas à en parler à votre caviste, car nombreux sont ceux qui travaillent en vinification naturelle depuis des années mais qu'ils ne mentionnent pas forcément sur leurs bouteilles.



Il me manquait cependant quelque chose. Il me fallait une formation complémentaire au mieux et bien être et qu'il soit à effet immédiat.

Quoi de plus naturel que le rire : le rire c'est la santé, c'est le lâcher prise, c'est un moment de bonheur et détente.

Je suis donc une formation certifiante sur le yoga du rire. Aujourd'hui en tant que naturopathe et animatrice du Yoga du rire je propose des séances de rires destinées à toutes personnes et entreprise souhaitant apporter une bouffée d'oxygène.

Avec le sourire et la bonne humeur, je reste à votre disposition au 06.63.60.25.10

Et bien sur vous pouvez consulter mon site http://www.naturopathe78.fr/

Au plaisir





Mes compétences :

Nutrition

Yoga du rire

Intervention entreprise

prevention sante

Santé

Naturopathie

Développement de projets