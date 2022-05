Martine DANG

Chez Egis Rail depuis 3 ans, je travaille en collaboration avec les ingénieurs génie Civil, dans les études de conceptions fonctionnelles et structurelles de gares et stations en souterrain. J'ai pu ainsi travailler sur les projets de :



- Nice : étude préliminaires des stations du tramway 2.

- Rennes : études des stations de métros de la ligne B en phase AVP et PRO.

- Grand Paris : étude préliminaire des stations du Grand Paris, lot 1.

- Eole : prolongement du RER à l'Ouest, phase AVP + PRO sur la gare Porte Maillot.



Aujourd'hui architecte projeteuse, je recherche avant tout un bon esprit d'équipe. Formée sur Autocad et Revit, je suis autonome dans ces logiciels. Les 18 mois de travail chez Egis Rail m'ont permir d'acquérir une base dans la conception des gares en sous sol.



Mes compétences :

Autocad

Revit

Coordinateur BIM