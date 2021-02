Https://consulting-formation.fr/



Je m 'appelle MARTINE DEVERSON et réside en Occitanie, près de Toulouse. J 'interviens auprès des centres de formation, des entreprises et des particuliers depuis 12 ans.

J 'ai opté pour la formation en visio conférence , à distance, afin de toucher un large public : centre de formations, cadres, employés mais aussi des particuliers afin de répondre à des besoins dans des domaines de compétences très variés . Mon but est de pouvoir être disponible en réduisant les délais d 'attente,en m 'adaptant aux besoins et à la disponibilités des clients, mais également de supprimer pour les clients les coûts associés à la formation en présentiel ( déplacement, hébergement, restauration) , dans une situation gagnant-gagnant.

Les séances de formation peuvent se faire à distance grâce à la Visioconférence ou à Skype

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, en France ou à l’étranger, vous pouvez avoir une formation très efficace.

la formation à distance ,personnalisée, a pour but de vous faire atteindre un objectif précis, personnel ou professionnel afin que vous deveniez autonome.



Formée en linguistique française et anglaise, mais aussi en droit ,management, ressources humaines , j 'ai mis mes connaissances et mes expériences au service de la formation.

Enseignante, formatrice en langues , grace à mes partenariats avec des organismes de formation tels que Modula formation (Bordeaux ) , Adhara ( Toulouse, Périgueux, Pau ) Cours Cyprien formation ( liste non exhaustive )

au sein de nombreuses entreprises d'envergure internationale (Sobegi Total ,l 'armée de terre, Diadem etc ) nationale ou régionale( Videalift , association Brassalay ,Jales solidarité etc) .

J 'y ai animé des formations telles que :

*techniques de base : recruter sans se tromper

*fondamental de la relation commerciale/ argumenter pour convaincre

*gestion des tensions et des conflits/ gestion du stress/optimiser son temps et ses priorités/ communiquer en situations difficiles /développer sa capacité à communiquer /communiquer et établir des relations positives

accompagner le changement

*formation de tuteurs , formateurs, délégués du personnel , comités d 'entreprise et CHSCT

*les clefs de la communication téléphonique /communication orale/conduire une réunion , une conférence

*actualités sur les contrats de travail

*répondre aux offres des marchés publics

*adopter le style journalistique pour accroître son impact à l 'écrit

*prendre des notes et rédiger un compte rendu

*communiquer efficacement par mail

*se réconcillier avec le français

*français en langue étrangère

*formation en anglais et espagnol commercial économique et juridique



Cette expérience réussie m’a permis de développer de solides connaissances du monde de l’entreprise

Proposez moi des sujets de formations et d 'animations , je les étudierai et établirai avec vous un programme sur mesure et parfaitement en adéquation avec vos besoins . Dans le cadre de ces formations je peux effectuer en sus une étude de marché qui vous permettra d'évoluer, de faire face à la concurrence, d 'évaluer vos besoins et effectuer la mise en place d 'actions pour dynamiser votre activité.

les formations peuvent se faire en français en anglais et en espagnol car je travaille aussi sur l 'international.



Je forme également en anglais les étudiants en prépa et aux concours d’entrée aux grandes écoles. là, également

je propose également des cours par visio-conférence ( skype, whatsapp) :

Outre des thématiques comme « l'entraînement à l'entretien d'embauche » et l'anglais spécialisé, je vous propose les classiques préparations aux examens (TOEFL, TOEIC, examens de Cambridge et de la chambre de commerce Britannique mais aussi à des concours administratifs). en français, en Anglais ou en Espagnol.



N 'hésitez pas à me contacter et visiter mon site où vous aurez tous les détails de mes prestations.

à bientôt !



Mes compétences :

Anglais courant

Langues

Enseignement

Formation

Formateur

Accompagnement au changement

DROIT

GRAMMAIRE

Traduction anglais français

Orthographe

Marketing

Conseil