Martine GAGNEUX

Adjoint administratif au service urbanisme



accueil du public et des professionnels

gestion des appels téléphoniques

réception des autorisations du droit du sol et pré-instruction des dossiers

instruction en interne des déclarations préalables (clôture, ravalement...)

gestion du système d'information géographique (GEOSPHERE Cart@DS)

rédaction des arrêtés et des procès verbaux

réponse aux requêtes des pétitionnaires

tenue des registres des autroisations de sols et des affichages fléguax

préparation des commissions d'urbanisem, d'équipement et d'environnement

gestion du planning des élus.