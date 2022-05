Martine GUEZOU

Formée à la kinésiologie depuis 1997 et plus spécifiquement au brain gym, au reiki en 2001, diplomée universitaire de conseils en phyto aromathérapie, je suis praticienne NAET et reçois à mon cabinet situé 14 avenue Pierre Grenier 9100 Boulogne Billancourt. Vous pouvez consulter mon site:

Array



Mes compétences :

Allergie

Allergies

Aromathérapie

Cosmétiques

Développement durable

Écologie

Kinésiologie

Médecines douces

Nature

Phytothérapie

Reiki

Santé