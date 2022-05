Madame, Monsieur,



Je souhaiterais vivement mettre en faveur de votre société, les vingt quatre années d’expérience que j’ai acquise dans divers postes de responsabilités au sein de diverses entreprises ainsi que quatre en cabinet d’expertise comptable.



Je suis entreprenante, réactive, avec le goût du challenge et le sens du résultat. Mon discernement et mon sens du service clients alliés à mon aptitude à me montrer force de proposition savent me rendre convaincante et persuasive auprès de mes interlocuteurs.



Ma grande aptitude en management et ma capacité à fédérer une équipe autour d’un projet sont mes principaux atouts.



Mes compétences, allant de la saisie d’écritures à la liasse fiscale, me permettent d’être opérationnel immédiatement.



Dans l’attente de vous rencontrer afin de nous entretenir pour une future collaboration,



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.











Martine HARBOUX





Mes compétences :

Sage Accounting Software 100 et 500

UNIX - CIEL

Paye CEGID BUSINESS

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

QUADRATUS

CCMX WINNER