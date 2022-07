Martine HEITZ

Ingénieur commercial sédentaire

Identification des décideurs et de leur fonction pour prise de rendez-vous

Négociation de prix fournisseur en vue d'une proposition adaptée au budget client.

Rédaction d'offres commerciales.

Gestion de comptes clés avec un excellent taux de satisfaction client. Consolidation du relationnel client.

Maintien de diverses plateformes dédiées aux clients.

Participation aux évènements commerciaux

Développer et fidéliser le portefeuille de clients.

Traitement des demandes client, des urgences, du SAV.

Résolution efficace des litiges.

Gestion et accompagnement des projets, coordination des intervenants. Préparer et organiser l'intégration des nouveaux arrivants.

Formation des nouveaux arrivants, aux outils de gestion