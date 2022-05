Martine HERVET

15 ans d’expérience en communication généraliste

Formation Bac +5 (CELSA)



Mes compétences en communication :



Stratégie

- Création des plans de communication et des plannings d’actions

- Gestion des budgets

- Conduite de projets



Communication Digitale

- Gestion éditoriale de sites et de blogs

- Rédaction optimisée pour le référencement-

- Community management



Relations Presse

- Rédaction de dossiers et communiqués

- Organisation et suivi des interviews

- Analyse et reporting des retombées



Événementiel

- Organisation d’événements

- Création et gestion de stands sur salons

- Respect du protocole



Communication Print

- Suivi des travaux de conception : édition, traduction, graphisme et impression



Mes compétences :

Rédaction web

Relations Presse

International

Communication

Réseaux sociaux

Community management

Coopération internationale

Economie sociale et solidaire