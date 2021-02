Martine JEANNERET

Après vingt années en entreprise du secteur pharmaceutique et médical, (activité commerciale, marketing et management d'équipe), je transmets aujourd'hui mon savoir faire et mon savoir être dans ces domaines ;

J'ai suivi pour cela une formation de formateur d'une année.

J'ai réalisé un mémoire de fin d'études sur "Le transfert des compétences en entreprise".



Cette expertise me permet d'apporter des ressources aux entreprises qui souhaitent faire évoluer leurs collaborateurs et leur stratégie, leur efficience.

Mes domaines d'expertise sont la communication, le management.

J'effectue des missions d'audit et d'accompagnement sur les problématiques management, communication et ressources humaines en entreprise.



Mes compétences :

Management

Formation

Ressources humaines

Communication interpersonnelle