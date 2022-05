Je suis à la recherche d’une alternance en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour la rentrée de septembre 2019 pour le titre RNCP de responsable de la gestion des ressources humaines à Paris, une formation du groupe IGS.



Ma récente expérience dans les RH m'a confirmé le désir de me professionnaliser dans ce domaine. Motivée, de nature volontaire, sociable et dynamique, je suis à l’aise tant pour le travail en équipe que pour le travail individuel.



J’ai également une bonne organisation ainsi qu’une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power point. Si cette alternance s’inscrit dans la logique de mon mastère spécialisé, elle me permettra surtout d’intégrer le marché du travail plus efficacement dans un domaine qui me passionne et motive.



Connaîtriez-vous un contact ou une entreprise intéressée ? N’hésitez pas à me contacter par mail : Martine_kourouma@hotmail.fr



Mes compétences :

Organisation

Microsoft Office