Martine MERLEAU

J'ai géré les projets techniques et fonctionnels du domaine Finances pendant plus de 10 ans, et j'ai pris ensuite la responsabilité en 2003 de tous les domaines supports (Finances comptabilites, controlling, RH -paie, juridique et décisionnel).

J'ai pu enrichir mon périmètre d'intervention en 2008 avec la prise en charge de projets marketing, commercial, et autres projets transverses.



Je mets aujourd'hui mes connaissances au service de Gfi informatique où j'ai la responsabilité de projets transverses: projets Nice au Crédit Agricole Centre Loire, projet Sepa multi entités et projet de purges et archivages des données pour le compte du Gie Harmonie Mutuelle, projet SEPAmail, Mobilité Bancaire Loi Macron et homologation au sein d'IT-CE (IT Caisses d'Epargne), groupe BPCE.



Forte de mes expériences dans des environnements divers, j aime a faire converger les domaines métiers et informatiques vers les solutions gagnantes.



Mes compétences :

gestion de projets

management, gestion d equipe

pilotage et reporting

gestion de moyens et de budget

Visual Basic

UNIX

TSO

Sun Solaris

Spitab

SQL

SGBD Oracle

SAP-netweaver- Business

SAP FI

SAP CO

SAP

Remedy

OLAP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access

Mantis

FTP

ETL

CICS/ESA

ALMQC