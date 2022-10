Mary MCGOWAN

Un début de parcours dans la comptabilité et la suite dans l'assistanat. Pas de lien direct excepté celui de l'organisation et de la rigueur.

A mon entrée dans le monde professionnel, je n'ai pas trouvé de stage en comptabilité concluant et me suis tournée vers l'intérim. C'est un moyen extra pour connaître et développer ses capacités, son relationnel et surtout apprendre. En résumé, j'ai débuté comme assistante commerciale chez Nissan France, ai poursuivi comme assistante de direction chez Scetauroute (où j'y ai fait mes armes en tant que telle) pour travailler en Irlande avec ce groupe et revenir en France, car ce pays me manquait.

Aujourd'hui, j'ai trouvé un employeur qui met en avant les qualités de chacun, laisse une certaine latitude à gérer et n'est pas avare d'information.



Mes compétences :

Organisation

Fiable

Appels d'offres (recherches, pré-analyses, réponse

Pack office (Word, Excel, PowerPoint)

Comptabilité : saisie des temps passés, émissions

Services généraux : analyse des besoins, recherche