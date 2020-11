Maryline CRIGNOLA

J'interviens auprès de particuliers et de dirigeants d'entreprise, avec des prestations de coaching individuel. Formatrice, je conduis des séminaires avec une expertise dans la gestion du temps.



Coaching individuel auprès de cadres et dirigeants.



Améliorer ses performances : capacités managériales, communication, gestion du temps, gestion du stress

Développer son relationnel et débloquer des situations : création / entretien réseaux relationnels, résolution de conflits, charisme, empathie, capacité découte

Gérer un changement : élargissement du champ dactivités, augmentation des responsabilités, prise en main dune nouvelle équipe



Coaching individuel au profit de particuliers.

Gestion du stress, confiance en soi,

équilibre vie personnelle et professionnelle,



Formation, conduite de séminaire avec une expertise dans la gestion du temps.



Coach professionnel, certifiée master coach et membre de la fédération internationale de coaching ICF.

Consultante, membre du conseil d'administration pour la Chambre Professionnelle du Conseil Provence CPC.



Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Coaching

Coaching de dirigeants

Communication

Confiance en soi

Consultant

Executive coaching

Formation

Formatrice

Gestion des conflits

Gestion du temps

Management

Organisation

Ressources humaines