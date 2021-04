Maryline JEANNE-LE MANACH

* Une passion pour les voyages, une belle expérience dans le tourisme, l'immobilier, plusieurs fois chef d'entreprise.

* Développement commercial et création du parc d'activités : Bel Air La Forêt à Gazeran/Rambouillet ( immobilier d'entreprise) de 2010 à 2016.

Développement Commercial Partagé en Immobilier d'Entreprise, mobilité..

* Création et animation d'Afterwork, réseau d'apporteurs d'affaires.

à L' espace de co working de Rambouillet " Smart City Campus "

*2017 Développement commercial : Agence Immobilière Lloyd & Davis ,réalisation du premier numéro du magazine Bien Vivre A, en vallée de Chevreuse.

en parallèle de la vente de biens de prestige chez Lloyd & Davis secteur de la Vallée de Chevreuse et du sud Yvelines



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation immobilière

Tourisme

Traduction anglais français