Maryline REVAUD

Bonjour !



Après de riches expériences en gestion de projet, de recherche et d'enseignement au sein d'organisations internationales et nationales, puis dans le cadre d'un doctorat en sciences politiques (2007-2011) et dans les collectivités territoriales (Communauté d'agglomération de Chambéry métropole et Commune de Tresserve), je suis à présent en reconversion professionnelle.



Je suis à la recherche d'un poste de professeur d'histoire géographie EMC en Isère ou en Savoie et prépare le concours du CAPES externe.



Je reste à votre disposition pour tout échange ou toute proposition de collaboration.

Merci à vous et belle journée.