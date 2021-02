Maryse CHALENDARD

Je suis en recherche active pour un poste de Toxicologue pré-clinique dans les secteurs Pharmaceutique, Cosmétique, Chimique ou Agro-Alimentaire.

Au cours de mes expériences, ma carrière fut en constante évolution, de Responsable de Service (compétences techniques et managériales) à Directeur des Etudes en Toxicologie (compétences scientifiques, réglementaires ainsi que relation/conseil Clients et gestion sites des essais/sous-traitants).

Je suis habituée à travailler dans un environnement avec un haut standard Qualité (BPL, ISO 9001..) et selon les exigences réglementaires internationales dans les secteurs de la Pharmacie, Chimie et Cosmétique (ICH, EMA, FDA, OCDE, Reach, Réglement Cosmétique...).

Ayant une forte expérience en Toxicologie Génétique, Cellulaire et In Vitro, je recherche un nouveau challenge professionnel qui me permettrait de continuer de développer mon expertise en Toxicologie.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Management

Méthodes in vitro

Toxicologie réglementaire

Qualité - BPL

Lignes directrices

Toxicologie pré-clinique