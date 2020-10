Maryse KOEHL

Docteur en sciences de gestion, agrégée en économie gestion (ENSET), professeur enseignant le marketing, la gestion, la relation client à distance et digitale, le management (domaine commercial). Auteur, co-auteurs d'ouvrages en économie, marketing, culture générale et expression. Conceptrice de cas marketing. Auteur de papiers de recherche universitaire publiés dans des actes de congrès, des journaux universitaires internationaux et des journaux scientifiques. Membre de comités (français et internationaux) de relecture darticles scientifiques de dimension internationale.



Mon parcours :

ENSET Cachan - Université La Sorbonne - IAE USTL -



Mes compétences :

Sciences de gestion. Economie et gestion.

Marketing.

Gestion de la relation client.

Management des commerciaux.

Digitalisation : communication, relation client.