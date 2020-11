Maryse TRENCHANT

Aujourd’hui, avez-vous un acheteur informatique pour :



- Aider à la formalisation de l'expression du besoin des utilisateurs ?

- Consulter les marchés et sélectionner les fournisseurs ?

- Négocier et finaliser les contrats pour votre entreprise ?

- Suivre la bonne exécution des accords de votre entreprise ?

- Respecter les politiques achat et informatique de votre entreprise ?



Si la réponse est non, je me permets de vous soumettre ma candidature au poste d’acheteur informatique.



Je vous propose de contribuer à la performance économique de votre entreprise en recherchant les réponses les plus adaptées aux demandes en termes de rapport/qualités/prix/délais.





Tout au long de mon parcours, j'ai acquis les compétences suivantes :



Commerciales

- Gestion des achats

- Analyse des besoins et préconisations de matériel

- Sourcing fournisseurs

- Négociations avec les fournisseurs / Mise en place

d’accords cadres

- Veille technologique



Organisationnelles

- Rationalisation des achats

- Gestion de la flotte de téléphonie mobile et des

Liaisons Informatiques (ADSL, SDSL,Oléane,Transfix)

- Gestion d’une « flotte de prêt » de matériel

informatique et des stocks de produits

- Gestion de parc informatique

- suivi et traçabilité du matériel

- Intégration d'ERP (AGRESSO-CEGID-ORACLE)



Administratives

- Rédaction et mise en place de documents de liaison

et de procédures

- Création et maintien de tableaux de bord,

vérifications de l’intégrité des données

- Mise en place d’outils de reporting.

- Consolidation des dossiers achats

- Règlement des litiges

- Suivi des maintenances et des licences



De plus après quinze ans en entreprise, comme tous les éléments requis étaient présents pour que je concrétise un projet de longue date, je me suis lancée!

J’ai suivi une formation et j'ai obtenu mon diplôme à l’Ecole Française de Feng Shui. Stimulée par une équipe compétente et créative, animée par les résultats obtenus, j’ai eu le «Déclic » pour faire évoluer ma passion.



De ce Déclic est née : Déclic Feng Shui !



Je vous invite sur : www.declicfengshui.com



Mes compétences :

Achats

Achats informatiques

acheteur

Acheteur informatique

Développement personnel

Environnement

Feng shui

Informatique

Informatiques

Médecines douces

Nature

Psychologie

Santé

Zen