Massart MARTINE

Mon Expérience de treize ans dans le transport en qualité de chauffeurs routiers en national et international ainsi que ma formation de technicienne logistique, mon apprise à travailler en toute autonomie.



Je peux me permettre avec le recul de constater que la réception des chauffeurs et très importantes et bien souvent négliger.

Leurs accueils sera dotant plus complète connaissant moi-même leurs contraintes horaires ainsi que leurs conditions que demande cet emploi.



Le sourire, la diplomatie et la rigueur ainsi que les connaissances dans le transport sont obligatoire.



Mes compétences :

Mise En Place De Mode Opératoire

5S

Contrôle-commande

Etablir le planning d’activité

Réalisation de devis

Effectuer le suivi des chariots ou matériels utili

Mettre en œuvre et faire respecter les règles de q

Microsoft Office 2010

Organiser les zones d’entreposage et leurs adressa

Renseigner et valider des documents de transport

Traiter les non conformités liées aux flux d’entré