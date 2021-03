Je suis Matéo Morel, je vis en Bretagne dans le Sud Finistère près de la pointe de La Torche, dans la vie de tous les jours, j'apprécie la pratique du sport comme le basket, le rugby... ainsi que les balades en plein air. D'autre part, je suis un étudiant motivé, pleins de ressources et dynamique, qui souhaite constamment apprendre de nouvelles choses. Je m'adapte facilement à chaque situation, le contact facile avec les gens et ma capacité d'écoute font eux aussi partie de mes points forts. En plus des qualités humaines, j'ai de nombreuses connaissances et compétences qui se sont développées au fil des cours/travaux pratiques enseignés à l'IUT.



J'ai choisi le DUT Génie Biologique car cette formation diplômante en 2 ans permet de rapidement intégrer le monde du travail tout en ayant le bagage technique nécessaire. Quant au secteur de l'agro-alimentaire, il représente l'avenir avec ses nombreux enjeux tels que le développement durable, une population toujours plus nombreuse et la faim dans le monde. Cela me tient aussi à coeur que dans notre société de consommation, les produits alimentaires soient de bonne qualité, et en tant que technicien de laboratoire, cette proximité entre production et analyse est ce qui me correspond et que je recherche.