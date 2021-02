Mathias BAEHL

De formation juridique je suis quelqu'un de très rationnel et méthodique. Grâce à mon sens des priorités, je sais organiser mon travail afin de l'optimiser au maximum.

Il me tient à cœur de toujours œuvrer afin d'améliorer la qualité du travail accompli par l'entreprise, de veiller à la conformité des opérations effectuées et de monter toujours en compétence. Mon esprit d'initiative contribue à améliorer les projets sur lesquels je suis partie prenante.

Le travail en équipe et entre plusieurs services me plait particulièrement.