Toujours prêt à apprendre et à faire progresser ma carrière professionnelle, j'ai désormais à cœur d'évoluer vers un poste de Responsable des ventes Véhicules d'occasions.



Fort d'une expérience commerciale réussie et d'un goût prononcé pour le Management, je suis convaincu de réussir dans cette entreprise surtout que les nouveaux défis ne me font pas peur !



Mes compétences :

Rigueur

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Adaptabilité