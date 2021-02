Mathieu BADIE

Chère lectrice, cher lecteur,



Je travaille toujours avec la volonté de donner du sens aux stratégies que je construis pour maximiser l'écho du message dans le coeur des audiences visées. Mon ambition pour mes clients est simple : leur permettre de participer à l’enrichissement de notre culture commune.



Mon travail peut prendre diverses formes en fonction des besoins : benchmarks, analyses de tendances, recherches qualitatives et quantitatives, workshops, plateforme de marque, stratégie de marque, idées créatives, contenu, stratégie d'activation...



J'ai travaillé pour quelques agences et plus d'une centaine de marques entre Paris et London.

Mes principaux clients étaient:



(FR) Pôle Emploi, Melbio, Sarrade, Poulain, Macif, Citadium, Printemps, Evian, Bonne Maman, Macif, Tropicana, SOS Racisme...

(UK) MINI, Vax, TK Maxx, Inspired By Iceland, Maytree...

(Global) Lick (Innov8), Jaguar Land Rover, Icelandair, Paco Rabanne, BMW.



Mes compétences :

Internet

Persévérant

Média

Rigoureux

Sport

Communication