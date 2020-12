Mathieu BAZIN

Polyvalent et engagé

Mon poste est à la croisée des services. Il coordonne de façon responsable à court et moyen terme, les actions commerciales et marketing/communications au service du client.

Poste qui peut s'intégrer dans une démarche RSE, valorisant l'entreprise auprès de ses salariés et clients.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Management des ventes

Négociation

Gestion budgétaire

Certification

Marketing produit

Grands comptes

Développement commercial

Gestion de la relation client

Développement durable