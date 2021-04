Mon expérience de près de 5 ans en tant que prestataire dans l'assainissement me permet aujourd'hui d'évoluer dans une société spécialisée dans la fourniture de matériel, toujours dans ce domaine d'activité et ainsi de continuer à me perfectionner dans cet univers très riche techniquement.



Mes compétences :

Vente

Nettoyage

Management

Grands comptes

Développement commercial

Environnement

Traitement des eaux

Marketing

Conseil