Mathieu BONOMINI

DÉVELOPPEUR FRONT REACT



Passionné de développement, j'ai suivi deux formations pratiques intensives de trois mois soucieuses du terrain et des outils professionnels. Je me spécialise depuis en auto-didacte sur React et Angular. Vous trouverez nombre de mes projets sur mon site personnel et sur mon GitHub.

Mon CV : https://drive.google.com/file/d/1x2iCtb0DYcIf5sIABKgNQn2FXvnOctfy/view

Mon portfolio Web : https://bonomini.fr

Mes codes sources : https://github.com/Mathbono?tab=repositories



Mes compétences :

HTML 5

MySQL

PHP 7

React (Redux)

Angular

Wordpress

JavaScript

Tests unitaires - bout-en-bout

TypeScript

Agile Scrum

Git

CSS 3 (Responsive)

API REST

API GraphQL