Mathieu DEREMETZ

Si vous êtes à la recherche dune personne forte de proposition, avec un gout particulier pour les projets/défis collectifs ambitieux, alors je suis celui quil vous faut !



Avec cinq années dexpériences cumulées en robotique de recherche, en France et à linternational (secteur spatial, militaire, agricole), je suis aujourdhui docteur spécialisé en mécanique et en contrôle commande pour les robots mobiles.





Spécialités : recherche, conception et dimensionnement mécanique, conception innovante, modélisation et contrôle des systèmes non-linéaires, observateur d'état non-linéaire, robotique mobile, robotique adaptable et reconfigurable, milieu naturel et tout-terrain.





Pour plus dinformations, nhésitez pas à me contacter par email à ladresse suivante : deremetz.mathieu@gmail.com