Mathieu FLAIG

Profondément passionné par le Marketing Digital et la Technologie, connecté à Internet depuis 1996, j’ai une quinzaine d'années d’expérience sur des sujets tels que la publicité, le média digital ou les médias sociaux… Je suis également blogueur sur ces sujets, avec une communauté de 100000 professionnels sur mes différents comptes (voir http://publigeekaire.com)



Aujourd’hui, je travaille à l'accélération digitale des grandes organisations, pour 3 raisons :



- J’ai acquis au fil du temps une expertise stratégique et opérationnelle qui assure la pertinence de mes réponses et de mes conseils auprès de mes clients. Je sais aussi m’entourer de spécialistes pour vous apporter le meilleur accompagnement possible.



- Je suis accro à la veille technologique et business, et j’aime vivre un pied dans le futur, et un pied dans le présent



- Je souhaite que les personnes et les organisations embrassent la Révolution Digitale, et qu’ils comprennent que cette Transformation est d’abord un état d’esprit et un problème de formation régulière, pas seulement quelque chose de technique



N’hésitez pas à me contacter ici ou par message privé sur Twitter (@MathieuFlex) pour discuter de tout ça, ou si vous êtes à la recherche d’un intervenant concernant la Transformation Digitale, la Réalité Virtuelle, les Médias Sociaux…



Mes compétences :

Médias sociaux

Business Transformation

Management

Réalité augmentée

Stratégie digitale

Prise de parole