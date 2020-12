Mathieu GUILLERMET

Le souci de bien faire et l'exigence de qualité au service des clients sont avant tout une démarche de bien être et de satisfaction individuelles.



Être à l'écoute des clients et des hommes pour progresser ensemble dans un métier passion est un magnifique challenge; il suppose engagement, décision et prise de responsabilité.



Après une première vie professionnelle dans le sport et l'événementiel, le master management de l'institut Paul Bocuse m'a initié aux métiers de bouche.



Aujourd'hui responsable de secteur en restauration collective sur la région Rhône Alpes, je partage avec mes collaborateurs l'exigence d'une restauration de qualité, économique et sûre !



Mes compétences :

Commercial

Hôtellerie

International

Judo

Relations publiques

restauration

Sponsoring

Sport