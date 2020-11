Responsable commercial motivé fort de plus de dix années d'expérience progressive dans le commerce interentreprises . Maîtrisant le cycle de vente, le management et la gestion de projet, je possède également des compétences en marketing et logistique.

Professionnel, à l'écoute et doté d'un solide esprit d'équipe, je sais gérer les situations de grand stress et atteindre ou dépasser mes objectifs dans les délais et en deçà du budget alloué.