Mathieu HETRU

Passionné par les nouvelles technologies, j'ai fait mes études dans l'informatique, j'en ai fait mon métier.



En fait j'ai réalisé que j'aimais coder en écrivant des programmes sur les calculatrices graphiques sur les bancs de l'école pendant mes études.



J'ai donc tout naturellement fait des études dans l'informatique et plus particulièrement dans la programmation et le développement d'applications.



Avec la bulle internet et les sites web, j'ai appris à maitriser les langages du web mais aussi à manipuler les bases de données pour y stocker les informations.



Fort de mes expériences professionnelles, je met en pratique aujourd'hui mes connaissances et compétences au service de l'éducation nationale et notamment l'enseignement supérieur pour que les étudiants, personnels administratifs et enseignants bénéficient des meilleures conditions de travail possibles.



J'ai également acquis et développé des compétences managériales de terrain dans des environnements évolutifs tout en alliant des démarches de gestion de projets et de conduite du changement.



Curieux, et toujours en veille je suis à l'écoute du marché et ouvert à la découverte d'autres environnements professionnels.



Mes compétences :

Perl

Redhat

J2EE

CentOS

AJAX

XP

PostGreSQL

Oracle

Elasticsearch

Git

MySQL

Seven

Subversion

Bash

Debian

Intégration continue

Symfony2

Jquery